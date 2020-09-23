Мария Захарова написала текст для новой песни Успенской Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова стала автором еще одной песни: в среду, 23 сентября, дипломат представила новую работу для певицы Любови Успенской «Я слишком тебя любила», музыку для которой написал продюсер Брендон Стоун. Как сообщается на странице Захаровой в социальной сети Facebook, песня посвящена сложным отношениям артистки с ее дочерью Татьяной.

- Я узнала о проблемах в отношениях Успенской с ее дочерью от своей матери. Меня это поразило, ведь мама не смотрит ток-шоу и обычно не интересует такими новостями. Но ситуация тронула ее до глубины души. Ведь тем «дочки-матери» вечная и сложная. 8 марта мы поздравляли с Любой друг друга, я их соединила по телефону, и они проговорили час. Обе были в слезах, - поделилась Мария Захарова в интервью ТАСС.

Именно после этого представитель МИД России решила написать песню. Дипломат объяснила, что ее вдохновили сочувствие и искренние эмоции ее матери – текст композиции был написан за один день, а сама песня появилась через две недели.

Напомним, что у Мария Захаровой это не первая авторская песня. На ее стихи исполняли свои композиции Зара, Наргиз, Валерия, Максим Фадеев и Александр Коган.