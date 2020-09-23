Россияне рассказали, как планируют провести новогодние праздники

Большинство россиян планируют остаться на Новый год дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году больше половины россиян (54%) планируют остаться на новогодние праздники дома. Такие результаты показал опрос аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Еще четверть россиян пока не определились с планами на Новый год. 26% допускают, что могут уехать отдыхать, но пока, наверняка, сказать не могут.

Поехать отдыхать, если позволит эпидемиологическая обстановка, твердо намерены только 5% от числа респондентов. Зато еще 15% хотят поехать в путешествие на каникулы и присматриваются к ценам, но пока ничего не приобрели.

Отмечается, что большая часть путешественников, которые все же планируют уехать их дома на Новый год, выбирают такие направления как Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь. Кроме того жителей Центральной России интересуют Владивосток и Красноярск, пишет RT.

Напомним, ранее аналитики рассказали, что самым популярным направлением на осень у россиян стал Краснодар. Также большой популярностью пользуются Калининград и Минеральные воды, пишут «Известия».

А вот самыми бюджетными направлениями осенью 2020 года стали Москва – Санкт-Петербург, Москва – Сочи, также доступные билеты есть по направлениям Воронеж, Калуга, Краснодар, Казань, передает телеканал «360».