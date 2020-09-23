Пресс-секретарь Лукашенко пообещала назвать дату инаугурации «ближе к церемонии» Фото: REUTERS

Пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась называть точную дату инаугурации лидера государства, пообещав сделать это «ближе ко времени церемонии».

- Пока что могу только точно сказать, что ближе ко времени церемонии инаугурации мы вам обязательно сообщим, - сказала официальный представитель президента Белоруссии в интервью РИА Новости, в ответ на просьбу озвучить дату инаугурации и прокомментировать предположения о том, что церемония может пройти уже 29 сентября.

Напомним, что президентские выборы в республике прошли 9 августа текущего года. По данным Центральной избирательной комиссии страны победу в них одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. По действующем в Белоруссии закону, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов.