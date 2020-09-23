В России за сутки выявлено 6 431 случай заражения коронавирусом

За сутки в России полностью выздоровело 5 750 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 6 431 случай заражения коронавирусом. У 24,2% пациентов не имелось клинических проявлений болезни. Общее число заразившихся в России, с момента объявления пандемии, достигло 1 122 241 .

Новые заболевшие зарегистрированы во всех 85 регионах. Вылечились от коронавируса за последние сутки 5 750 пациентов, общее число поправившихся после болезни составило 923 699 человек.

За последние сутки жертвами COVID-19 стали 150 человек. Всего за время пандемии в России умерло 19 799 человек. Российские медики провели более 43 миллионов тестов на коронавирус, сообщает оперштаб.

Напомним, что ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта. 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи стал первым, чьи специалисты смогли зарегистрировать вакцину от коронавируса.Тестовые образцы вакцины уже поступили в российские регионы.