В России хотят запустить программу «Земские тренеры»

В России может появиться программа "Земский тренер" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России может быть запущена новая программа «Земский тренер» в рамках большого государственного проекта по развитию физической культуры и спорта в стране. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. Он отметил, что такая инициатива в скором времени будет направлена в Минспорт России, она подразумевает привлечение высококвалифицированных кадров в малые города и села.

По данным министерства, сейчас большинство российских тренеров - 80,9% - работают в городах, в то время как в сельской местности их не хватает.

«В ряде регионов страны приняты свои программы по поддержке спорта на селе, реализуются различные партийные проекты, но этого явно недостаточно. Чтобы системно решить проблему доступности спорта для россиян, нужно масштабировать наработанный опыт на федеральный уровень, вовлечь в эту работу специализированные образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой тренеров и специалистов по физической культуре», - цитирует депутата «Российская газета».

Напомним, ранее для того, чтобы сделать спорт в стране более доступным и привить гражданам культуру здорового образа жизни в Госдуме ввести социальный налоговый вычет для тех, кто покупает абонементы в фитнес-клубы. С такой инициативой выступил член думского комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Его предложение направлено в Минэкономразвития, в Минспорта и в администрацию президента, передает сайт argumenti.ru.