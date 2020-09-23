"Я остаюсь с компанией": Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка "Яндексу"

Олег Тиньков рассказал, что собирается создать благотворительный фонд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель TCS Group Олег Тиньков рассказал, что после продажи банка "Яндексу", займется благотворительностью. Бизнесмен отметил, что на финансовом рынке он уже всего достиг и для него настало время заняться чем-то другим. Так, Тиньков собирается создать благотворительный фонд для борьбы с лейкемией.

Он сообщил, что передал права владения акциями TCS Group в семейный траст, но добавил, что намерен "остаться с компанией".

"Я остаюсь с компанией, буду помогать "Яндексу" строить самую большую и самую эффективную частную компании в России", — сказал Тиньков Reuters.

Напомним, что во вторник, 22 сентября, "Яндекс" и компания TCS Group объявили о планируемом слиянии. Сумма сделки составит 5,48 миллиарда долларов, сообщила пресс-службы IT-компании.

Среди российских банков "Тинькофф" на 1 августа занимал 17-е место с активами в 767,4 миллиарда рублей.