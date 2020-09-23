Видео эпичного побега из патрульной машины в Костанае появилось в сети. Фото: кадр из видео

Очевидцы опубликовали видео эпичного и дерзкого побега из патрульной машины в Костанае. Сотрудники местной полиции везли задержанного нетрезвого мужчину в вытрезвитель, однако он туда явно не собирался, пишет издание NewTimes.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина спокойно открывает заднюю дверь остановившейся на светофоре патрульной машины, с невозмутимым видом выходит из транспортного средства и уходит по своим делам. Почему дверь полицейского автомобиля оказалась открытой, а задержанный – не пристёгнутым наручниками, неизвестно.

Департамент местной полиции уточнил, что инцидент случился 19 сентября на перекрестке улиц Карбышева и Воинов-интернационалистов.

- Мужчину задержали за мелкое хулиганство и везли в медицинский вытрезвитель. Воспользовавшись остановкой патрульной машины, нарушитель покинул автомобиль, однако почти сразу был вновь задержан, - говорится в сообщении правоохранителей. Отмечается, что до вытрезвителя невозмутимого мужчину все-таки удалось довезти.