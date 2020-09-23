Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости, передает издание БелТА в среду, 23 сентября.

В соответствии с основным законом Белоруссии, вступая в должность, президент республики произносит слова присяги, положив правую руку на Конституцию. Александр Лукашенко произнес присягу на белорусской языке, после чего подписал акт о ее принесении.

- Вступая в должность… я торжественно клянусь верно служить народу республики, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, - так звучит текст президентской присяги.

Удостоверение президента Белоруссии Александру Лукашенко торжественно вручила глава Центральной комиссии государства по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.

На церемонию инаугурации пригласили несколько сотен человек: среди них высшие должностные лица республики, депутаты Палаты представителей и члены Совета Белоруссии, главы органов власти и государственных организаций, местных органов, республиканских СМИ, а также знаковые деятели науки, культуры и спорта.

Напомним, что президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа этого года. По данным Центральной избирательной комиссии государства за действующего лидера Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей.

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Сегодня утром ко Дворцу Независимости в белорусской столице подтянулись машины и автобусы с силовиками. Парк Победы оцепили, около Дворца тенниса стояли спецмашины, у подземных переходов на проспекте Победителей - мужчины спортивного вида со средствами спецсвязи. Все однозначно указывало на то, что во Дворце Независимости запланировано очень ответственное и торжественное мероприятие. Кортеж с автомобилем Александра Лукашенко прибыл ко Дворцу примерно в 11:00 часов (подробности)