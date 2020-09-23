«Грязная мода»: Gucci выпустил джинсы с пятнами от травы за 60 тысяч рублей

Gucci выпустил джинсы с пятнами от травы за 60 тысяч рублей. Фото: скрин с официального сайта Gucci https://www.gucci.com

Мода не стоит на месте, и каждый современный дизайнер одежды старается поразить публику необычными новинками. Недавно известный на весь мир итальянский модный дом Gucci выпустил джинсы с пятнами от травы в области колен и ягодиц. Мужская коллекция на грядущий сезон осень-зима 2020/21 уже появилась в официальном интернет-магазине бренда.

«Грязные и потертые» джинсы можно приобрести за 600 фунтов стерлингов – на наши деньги это примерно 58,5 тысяч рублей.

В описании необычного товара сказано, что дизайнеры были вдохновлены стилем гранж. Джинсы сшиты из экологичного хлопкового денима с эффектом состаренности и специальной обработкой. Производитель указал, что это создает интересную «иллюзию грязи».

- Проверенные временем прямые джинсы выполнены из состаренного денима, который добавляет модели оригинальности, - написали представители магазина.

С такими же пятнами и потертостями от травы Gucci выпустил и комбинезон. В новой коллекции также можно найти шерстяные свитера с «намеренными» дырками и торчащими нитями, которые имитируют потрепанный и старый вид.

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