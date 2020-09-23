Правительство Ямала сделало ставку на развитие мини-футбола

Александр Дюков (слева) подарил Дмитрию Артюхову именную футболку. Фото пресс-службы правительства ЯНАО

22 сентября в Москве губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, министр спорта РФ Олег Матицын, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель федерации футбола Вячеслав Терюхов подписали соглашение о сотрудничестве и развитии футбола в регионе. Губернатор Ямала отметил, что из-за климатических условий в округе преимущественно развивается мини-футбол. Им занимается больше 10 000 человек – это каждый десятый спортсмен.

«Мы помогаем нашим спортсменам – полностью обеспечиваем команды экипировкой, с этого года существенно увеличили финансирование выездов на соревнования в другие регионы, - пояснил Дмитрий Артюхов. - При поддержке Министерства спорта и Российского футбольного союза будем и дальше развивать это направление. Продолжим создавать все условия, чтобы наши школьники и студенты играли в мини-футбол и вырастали в серьёзных спортсменов».

«Соглашение с Ямало-Ненецким автономным округом – территорией Крайнего Севера – создаст условия для дальнейшего развития мини-футбола и даст импульс развитию женского футбола. Это будет способствовать приобщению населения региона к здоровому образу жизни. Уверен, что наша совместная работа с Российским футбольным союзом, Правительством и Федерацией футбола ЯНАО на благо этого вида спорта будет эффективной», - отметил министр спорта России Олег Матицын.

Соглашение предусматривает к 2024 году увеличение количества занимающихся этим видом спорта, в том числе среди женщин. Вырастет количество мини-футбольных команд, будет проводиться больше соревнований. Кроме того, в рамках соглашения в округе будут созданы дополнительные площадки для мини-футбола, усилен тренерский и судейский составы.

«К 2024 году мы планируем присвоить одной из ведущих спортивных школ ЯНАО статус Детского футбольного центра, занятия в котором будут доступны как для мальчиков, так и для девочек. Статус предусматривает оказание адресной финансовой, методической и консультационной поддержки, направленной на развитие инфраструктуры, улучшение кадрового обеспечения и совершенствование тренировочного процесса для вовлечения в футбол максимального количества детей», - сообщил президент РФС Александр Дюков.