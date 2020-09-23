«Президент даёт клятву на верность»: Лукашенко произнес речь на инаугурации

Президент Белоруссии произнес речь на инаугурации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 23 сентября, в Минске прошла инаугурация президента Александра Лукашенко. Белорусский лидер произнес клятву на верность народу.

В соответствии с основным законом Белоруссии, вступая в должность президента, Александр Лукашенко произнес слова присяги, положив правую руку на Конституцию. Присягу и торжественную речь Александр Лукашенко произнес на белорусской языке, после чего подписал акт о ее принесении.

«В этот торжественный день президент даёт клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нём очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость», - сказал глава государства, передает БелТА.

Напомним, Александр Лукашенко является главой Белоруссии с 1994 года. Последние выборы президента республики прошли 9 августа 2020 года. Согласно их результатам за Лукашенко отдали свои голоса 80,1% граждан страны.