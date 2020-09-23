Сточные воды, поступающие в Волгу из Череповца, станут в три раза чище

Фото пресс-службы правительства Вологодской области

Реконструкция очистных сооружений Череповца является частью проекта «Оздоровление Волги», включенного в нацпроект «Экология». По нему Череповец получил средства на модернизацию системы очистных сооружений для сокращения сброса загрязненных сточных вод, поступающих в бассейн Волги.

«Череповец расположен на берегу Рыбинского водохранилища, входящего в бассейн главной водной артерии – реки Волги. В соответствии с задачей, поставленной Президентом страны, к концу 2024 года необходимо втрое снизить долю загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу. На эти цели из федерального бюджета выделено более 80 миллиардов рублей, из них 540 миллионов планируется направить водоканалу города Череповца. Предстоит глобальная реконструкция всех сооружений канализации, которые занимаются очисткой сточных вод», – сказал губернатор области Олег Кувшинников.

К концу этого года на водоканале завершат первый этап работ, включающий реконструкцию отстойников и системы микрофильтрации. Все городские стоки будут проходить трехступенчатую очистку: механическую, биологическую, ультрафиолетовое обеззараживание. После завершения всех трех этапов модернизации объем сброса загрязненных стоков из Череповца сократится на 80%, что втрое ниже, чем сейчас.

Аналогичную систему очистки применят и при строительстве очистных сооружений в поселке городского типа Шексна недалеко от Череповца. Объект общей стоимостью более одного миллиарда рублей возведут также в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги».