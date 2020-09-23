Лукашенко вступил в должность президента с чувством гордости за белорусов Фото: REUTERS

Александр Лукашенко сегодня полноправно вступил в должность президента Белоруссии: в Минске в среду, 23 сентября, прошла церемония инаугурации. После произнесения присяги и получения президентского удостоверения Лукашенко выступил с торжественной речью.

- В этот день глава государства даёт клятву на верность Отечеству и людям страны. В нем много гордости за белорусов, которые сумели с честью пройти все выпавшие им испытания на прочность. День вступления в должность президента – это день нашей однозначной победы. Мы смогли защитить свои ценности и независимость, - сказала Александр Лукашенко.

Он добавил, что «не имеет права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом свою судьбу и будущее своих детей», ведь эти люди в сложный для республики час остались верны стране и народу.

Как сообщал сайт kp.ru, на церемонию сегодня пришли несколько сотен человек: высшие должностные лица, чиновники, деятели науки и культуры. Удостоверение президента Александру Лукашенко вручила глава Центральной комиссии государства по выборам Лидия Ермошина.