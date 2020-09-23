Родственники погибшего в ДТП по вине Ефремова создадут фонд помощи семьям жертв автоаварий

Добровинский отметил, что ежемесячно в России из-за ДТП страдают сотни семей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, создаст фонд памяти пострадавшего для оказания материальной помощи родственникам жертв автоаварий.

«Вчера во время моей встречи с семьей Захаровых был принят ряд очень важных решений. Одно из них — создание фонда имени Сергея Захарова для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП», — цитирует адвоката семьи Александра Добровинского ТАСС.

Добровинский отметил, что ежемесячно в России из-за ДТП страдают сотни семей. Родственники Захарова и адвокат семьи рассчитывают, что фонд поможет привлечь внимание известных личностей и общества к данной проблеме.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Защита актера обжаловала приговор.