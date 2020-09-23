Кремль прокомментировал сообщения о выписке Навального из стационара

Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами прокомментировал сообщение о выписке российского блогера и оппозиционера Алексея Навального из стационара Charite. Он заявил, что если пациент действительно поправляется, то это хорошо, пожелав ему скорейшего полного выздоровления.

"Мы сейчас очень аккуратно ко всем сообщениям на этот счет относимся, не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие - ложными. В любом случае, это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", - заявил Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Также он сказал, что Кремль желает ясности в ситуации, произошедшей с Алексеем Навальным, но в данный момент Москве отказывают в предоставлении полной информации по лечению блогера.

"Мы не склонны что-либо отвергать. Мы хотим только убедиться и хотим понять, о чем идет речь, дабы сопоставить. Но для того, чтобы сопоставить, убедиться и понять, нам нужно обладать информацией, в которой, к сожалению, нам пока отказывают", - добавил Песков.

Напомним, что 20 августа Навальный был экстренно госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. После обследований омские врачи заключили, что причиной резкого ухудшения здоровья Навального могло стать нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. 22 августа оппозиционера спецбортом направили в Берлинскую клинику Шарите, он впал в кому. 7 сентября поступило сообщение, что блогер вышел из состояния комы. 23 сентября клиника Шарите опубликовала данные, согласно которым оппозиционера выписали из стационара.