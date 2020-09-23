В России повысили акцизы на сигареты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская Государственная дума принял закон о повышении ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Со следующего года косвенный налог увеличится на 20% по сравнению с текущим годом, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.

Таким образом, акциз на табачную продукцию в грядущем году будет составлять 2 359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты ставка составит 60 рублей за штуку.

Принятый российскими депутатами закон, кроме того, установил ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Эксперты уже проиндексировали их с учетом уровня инфляции в четыре процента к показателям на 2022-й.

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов ранее отмечал, что повышение акциза на сигареты и цен на табачную продукцию является эффективной мерой для сокращения количества курильщиков.

Закон также содержит новые правила введения обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы.

Как сообщал сайт kp.ru, о планах индексировать акцизы на табак ранее говорил глава российского правительства Михаил Мишустин. Он также сообщал о планах кабмина о пересмотре льгот в сфере Топливно-энергетического комплекса, а также повышении платы за природные ресурсы.

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