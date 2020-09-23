Песков: дата инаугурации Лукашенко - внутреннее дело Белоруссии

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль считает выбор даты вступления в должность президента исключительно внутренним делом Минска. Об этом в среду 23 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства, если такое решение принято, значит так посчитали целесообразным», — заявил он.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что церемония вступления Александра Лукашенко на должность президента прошла в Минске в среду 23 сентября. Произнося присягу, он заявил, что клянётся верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию и добросовестно исполнять возложенные обязанности. Ранее в этот день пресс-секретарь Лукашенко отказался называть точную дату инаугурации президента. Он также отмечал, что она может пройти 29 сентября.