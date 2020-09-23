Над садами у Залива в Сингапуре появился солнечный гало: самые впечатляющие фото явления

Над садами у Залива в Сингапуре появился солнечный гало. Фото: Instagram gardensbythebay

Многие жители восточной части Сингапура вчера в полдень могли лицезреть прекрасное небесное явление – солнечный гало. Разноцветный сияющий ореол вокруг небесного светила лучше всего было видно в городах Тампинс, Симей и Уби примерно в 12:05 во вторник, 22 сентября. Фотографии явления опубликовали на странице природного парка Сады у Залива в социальной сети Instagram.

Известный сингапурский парк и без солнечных «нимбов» на небе выглядит завораживающе, но яркий ореол вокруг крон «супердеревьев» - огромных футуристических конструкций парка – представляет собой очень запоминающееся зрелище.

Яркий ореол вокруг крон «супердеревьев» представляет собой очень запоминающееся зрелище. Фото: Instagram gardensbythebay

Солнечное гало – атмосферный феномен, представляющий собой яркие диски и пятна вокруг естественного источника света. Встречается явление достаточно редко, хотя ничего фантастического кроме внешнего вида в нем и нет: принцип образования гало такой же, как у радуги - преломление и отражение солнечных лучей в капельках воды. Кристаллы действуют как крошечные призмы, отражающие и преломляющие свет таким образом, что вокруг солнца видно кольцо.

Гало недавно могли наблюдать в небе и жители Москвы. Как писал сайт kp.ru, солнечная дуга обычно говорит о приближении теплого атмосферного фронта южного циклона и сильного дождя.