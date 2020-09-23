Путин: поправки в Конституцию должны на десятилетия зафиксировать основы развития страны

Поправки в Конституцию должны на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы развития страны, заявил Путин Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сказал, что поправка в Конституцию должны на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы развития страны. В среду, 23 сентября, выступая перед сенаторами, он добавил, что общество поддержало курс на укрепление суверенитета России.

- Суть конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития государства. Смысл в исторической преемственности, моральных ценностях, надежных социальных гарантиях. Это также повышение роли гражданского общества, укрепление и улучшение баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении Российской Федерации в качестве сильной президентской республики, - сказала Владимир Путин.

Как сообщал сайт kp.ru, на встрече с сенаторами глава государства также поручил подготовить четкие критерии поддержки малоимущих семей и обратил внимание на по-прежнему сложную ситуацию с безработицей в стране.