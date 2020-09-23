В Чувашии усилят контроль за управляющими компаниями

С таким заявлением Олег Николаев выступил на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики при обсуждении вопроса о размере минимального взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме на будущий год. Было отмечено, что многие жители выражают крайнее неудовольствие по поводу деятельности управляющих компаний.

Олег Николаев подчеркнул, что ситуацию нужно менять, и он лично готов участвовать в этом процессе, необходимо требовательно спрашивать с управляющих компаний и особенно важно наладить контакт между ними и гражданами. Дословно глава региона произнес следующее:

«Организация управления многоквартирными домами, организация капитального ремонта на сегодняшний день имеет очень много нареканий со стороны жителей многоквартирных домов. Здесь координирующая и направляющая роль у министерства строительства региона и Жилинспекции, которые должны контролировать управляющие компании на предмет соблюдения ими законодательства Российской Федерации. Но самое главное, необходимо чтобы коммуникация между жителями и управляющими компаниями была постоянная, открытая и понятная для всех. Если вот эти составляющие будут присутствовать, то и многие вопросы будут разрешаться на месте».

Олег Николаев поставил перед специалистами задачу оперативно и подробно разработать программу действий в этом направлении. По его мнению, к этой работе должны подключиться сами управляющие компании, советы домов, ТОСы, а также другие организации, которые плотно взаимодействуют с собственниками многоквартирных домов.