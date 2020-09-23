Пенсии в России проиндексируют на 6,3% в 2021 году, сообщил Путин Фото: REUTERS

Пенсии в России будут проиндексированы на 6,3 процента в следующем году. Об этом на встрече с членами Совета Федерации страны в среду, 23 сентября, сообщил российский президент Владимир Путин.

- В 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. Эта цифра более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в следующем году., - сказал глава государства.

Президент добавил, что все обязательства по поддержке населения и оказания медицинской помощи будут выполнены, несмотря на выпадающие доходы Фонда социального медицинского страхования, а также Пенсионного фонда.

Как писал сайт kp.ru, Владимир Путин, выступая перед сенаторами, также поручил правительству России подготовить четкий и понятный перечень критериев поддержки нуждающихся семей. Он напомнил о детских выплатах, которые стали материальной поддержкой россиянам в период распространения коронавирусной инфекции, - президент отметил, что власти проанализирует достаточно ли их для конкретных семей.