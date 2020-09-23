«Учусь стоять на одной ноге»: Навальный рассказал, как проходит его реабилитация

Навальный отметил большой прогресс в работе с физиотерапевтом. Фото: Инстаграм/Навальный

Российский блогер Алексей Навальный рассказал, как проходит реабилитация после лечения в берлинской клинике Шарите. Об этом написал сам оппозиционер в своем Инстаграм.

Он поделился впечатлениями о том, как первое время не узнавал себя в зеркале, но теперь наблюдает большой прогресс в работе с физиотерапевтом.

«Первый раз меня подвели к зеркалу, через 24 дня в реанимации (из которых 16 в коме). Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма «Властелин колец»... После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни.... Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть — нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал», - поделился Навальный с подписчиками.

Он также рассказал о планах на ближайшее время, отметив, что физиотерапия занимает большую часть его дня.

«Физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге», - сказал блогер.

Для полного восстановления мыслительного процесса и реакций, специалисты посоветовали Навальному больше времени проводить в социальных сетях и играть в видео игры.

«Вчера приходила нейропсихолог, делала тесты, проверяя, не поглупел ли я. Спрашиваю: чего делать, чтобы быстрее вернуться с точки зрения не только физической, но и головы. Ответ понравился: читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры. Надо узнать, можно ли получить в больнице рецепт на PS 5», - пошутил блогер.

Напомним, Алексей Навальный был экстренно госпитализирован 20 августа, после того, как ему стало плохо на борту самолета. Его направили в омскую больницу №1, где врачи заключили, что резкое ухудшение здоровья блогера могло произойти из-за нарушения обмена веществ.

22 августа оппозиционера направили спецбортом в Берлин, где его приняла клиника Шарите.

2 сентября ФРГ сделала заявление о том, что согласно результатам анализов немецких военных медиков, Навальный был отравлен веществом серии «Новичок». Берлин запросил у Москвы сведения о разработке и ликвидации яда. Москва ответила, что не видит необходимости в ответе, так как Германия не предоставила данные анализов оппозиционера.

7 сентября поступило сообщение о том, что Алексей Навальный вышел из комы.

23 сентября клиника Шарите опубликовала на своей официальной странице в Twitter информацию о том, что Навальный был выписан из стационара.