Песков прокомментировал статью Le Monde о разговоре Макрона и Путина

Le Monde породила волну обсуждений в российских и зарубежных СМИ Фото: REUTERS

В Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог передать СМИ запись беседы президентов России и Франции, поскольку подобное нарушает дипломатические нормы. Об этом в среду заявил Дмитрий Песков, комментируя публикацию газету Le Monde.

В опубликованной статье приводятся цитаты телефонного разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона, который состоялся 14 сентября.

«Вместе с тем, газета совсем не точна в переданных формулировках. Да и справедливости ради, вряд ли она могла быть точна, ведь это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не соответствует дипломатической практике. Убеждены, что это не так», - подчеркнул Песков.

Отметим, что публикация Le Monde породила волну обсуждений в российских и зарубежных СМИ. По утверждению французского издания, в разговоре двух лидеров Владимир Путин отрицал причастность России к отравлению Алексея Навального и якобы сообщил, что блогер мог принять яд самостоятельно. Президент России также отрицал возможность применения «Новичка» и обосновал отсутствие официального следствия в России нежеланием французских экспертов передавать данные по делу.

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин в своих суждениях исходит из того, что в настоящее время «Новичок» синтезирован во многих странах. Установить его происхождение часто невозможно.