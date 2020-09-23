Германия не стала отвечать на вопрос о местонахождении Алексея Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкое правительство не стало отвечать на вопросы о местонахождении Алексея Навального, которого накануне выписали из берлинского стационара Charite.

Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт заявил, что правительство Германии «обрадовано, что физическое состояние Навального так хорошо улучшается», желает блогеру дальнейшей поправки, и полного выздоровления.

«Что касается того, где он в настоящее время находится, или о его дальнейших планах, то об этом вы должны спрашивать его или его команду. Я не отвечаю за это», - завил Зайберт.

Кроме того, он напомнил, что Берлин по-прежнему просит Москву прояснить произошедшее с Навальным. «Нарушение закона произошло на территории России, отсюда наш настоятельный призыв к России прояснить это нарушение», - добавил представитель немецкого правительства

Напомним, Навальный был экстренно госпитализирован в омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. 22 августа оппозиционера направили спецбортом в Берлин. 7 сентября поступило сообщение о том, что Навальный вышел из комы. 23 сентября клиника Charite опубликовала на своей официальной странице в Twitter информацию о том, что Навальный был выписан из стационара.