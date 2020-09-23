Вениамин Кондратьев после переизбрания вступил в должность губернатора Краснодарского края

Вениамин Кондратьев на церемонии инаугурации. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев официально вступил в должность губернатора Краснодарского края. Инаугурация прошла 23 сентября в зале краевой филармонии им. Пономаренко. Кондратьев вновь возглавил регион после того, как набрал на выборах подавляющее число голосов — за него проголосовали 82,97% избирателей.

Из-за коронавирусных ограничений зал филармонии не был заполнен целиком - на церемонии присутствовали менее ста человек. В инаугурации приняли участие главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, председатель регионального Заксобрания Юрий Бурлачко, депутаты Госдумы РФ, вице-губернаторы, представители культуры и духовенства.

Вениамин Кондратьев принес присягу и получил удостоверение об избрании. Выступая перед собравшимися, глава Кубани отметил, что на посту губернатора важно прислушиваться к мнению людей и добиваться результата, которого ждут жители региона.

– Мои приоритеты не поменялись, я исхожу из интересов и потребностей жителей края, - подчеркнул губернатор. - Буду делать все, чтобы не просто сохранить результаты, которые мы достигли с вами за пять лет, но и их приумножить. Для меня губернаторство – это не какая-то привилегия, быть губернатором – это огромная ответственность. Кропотливый ежедневный, ежечасный труд. Принципиально важно не изображать деятельность, а добиваться результата.

Кондратьев поблагодарил жителей края за то, что они проголосовали за него. Глава Кубани также выразил признательность за доверие президенту Владимиру Путину и выдвинувшей его партии «Единая Россия».

– Я обязан буду это доверие оправдать. Спасибо всем жителям края за то, что доверили возглавлять регион во второй срок, - отметил губернатор. - Мы сделаем максимально все, что возможно, чтобы добиться результата.

По словам Кондратьева, бюджет края по-прежнему останется социально ориентированным. Львиная доля средств будет выделяться на строительство школ, детских садов, спортивных объектов и ремонт больниц.

– Мы продолжим укреплять экономику, развивать ключевые отрасли – АПК, промышленность, туризм, строительство, - подчеркнул глава Кубани. - Будем вводить новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса, начинающих предпринимателей, промышленных предприятий, фермеров. Наши меры господдержки – это инвестиции бюджета в развитие всех отраслей экономики, и они дали свой результат. Даже несмотря на пандемию, бюджет края восстанавливается.

На прошедших выборах, по данным краевого избиркома, за Вениамина Кондратьева проголосовали 2 млн. 401 тысяча жителей Кубани. Это 82,97% избирателей. Явка составила 68,69% (для сравнения, пять лет назад на выборах губернатора на участки пришли 46,04% избирателей Краснодарского края).