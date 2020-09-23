Путин заявил, что ситуация с безработицей в стране остается напряженной

Президент РФ заявил, что уровень бедности в стране составляет 6% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами в Кремле отметил, что государство должно помочь гражданам с низкими доходами улучшить их жизни.

"Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь и жизнь своих близких. В этом, собственно говоря, основной путь решения проблемы, а не просто в бюджетных вливаниях", - подчеркнул президент.

Глава государства пояснил, что одной из ключевых задач является снижение уровня бедности в стране. По мнению Владимира Путина эта проблема была и остается одной из самых болезненных для граждан, особенно в период пандемии коронавируса.

"В последнее время она немножко обострилась из-за этой эпидемии и тех последствий, которые имели место в экономике", - сказал глава государства.

Путин напомнил сенаторам, что адресная поддержка семей с низкими доходами остаются одной из основных мер помощи. Президент добавил, что работа над этой проблемой уже ведется и она продолжится в будущем. Он заявил, что уровень безработицы в стране составляет 6%. Владимир Путин подчеркнул, что уже поставил перед правительством цель по восстановлению занятости населения.