В Турции появился смертельно опасный вид комаров

Азиатский тигровый комар переносит лихорадку Денге и вирус Зика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции специалисты зафиксировали быстрое распространение азиатского тигрового комара. Он переносит лихорадку Денге, вирус Зика и многие другие опасные заболевания. Об этом пишет HabberTurk.

В турецких городах обнаружили большие рои опасных насекомых. Доцент Стамбульского университета доктора Керем Этера, заявил, что больше всего их появилось в Акаре. В частности, в районах Бейкоз, Сарыер, Зейтинбурну и Арнавуткей.

«Этот вид атакует в течение всего дня, особенно когда человек находится на открытом воздухе. Он намного агрессивнее, чем другие комары, и может переносить такие заболевания, как желтая лихорадка и вирус Зика. Раньше ни одна из вышеупомянутых болезней не наблюдалось в Турции», — сказал Этер.

От горожан поступили жалобы, что во время прогулок их ужалил неизвестный вид насекомого.

Люди отмечают, что после укуса долгое время сохраняется покраснение и появляется зуд. Те кто пытался использовать аэрозоли от насекомых, говорят, что они не помогают.

«Из-за комаров мне было очень тяжело находиться в районе Агва. Пыталась их убить различными препаратами, но не получилось. Раньше не сталкивалась с такой проблемой», — рассказала местная жительница Фатьма Арслан.

Специалисты предупредили, что азиатский тигровый комар очень опасен. Насекомое легко адаптируется к климату и может остаться надолго в нынешней среде обитания.