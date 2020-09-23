В Госдуме прокомментировали слова Владимира Путина об индексации маткапитала

В Госдуме прокомментировали индексацию маткапитала Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Программа материнского капитала действительно стимулирует рождаемость в стране и помогает укрепить институт семьи. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в ответ на слова президента России Владимира Путина о ежегодной индексации маткапитала.

Депутат также добавил, что на сегодняшний день программа очень востребована.

«Она востребована, она действительно укрепляет институт материнства, детства, семьи. Позволяет решать насущные, актуальнейшие жилищные вопросы и стимулирует рождаемость», — цитирует депутата RT.

Касаемо вопроса индексации выплат, депутат также выразил одобрение и отметил, что это поможет расширить покупательские возможности молодых родителей.

«Кроме этого, постоянно расширяются возможности использования средств материнского капитала, что тоже позитивно, я считаю, воспринимается в обществе», — добавил Нилов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что выплаты в рамках программы материнского капитала будут ежегодно индексироваться. Так, с 1 января 2020 года они увеличатся почти на 23 тысяч, передают «Известия».