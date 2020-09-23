«Даже рулон туалетной бумаги»: Лукашенко запретил ввоз любых польских товаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со вторника, 22 сентября, польские товары не пропускают в Белоруссию.

О «беспрецедентных проверках» на границе сообщает польская газета Wyborcza. «На территорию Белоруссии нельзя ввозить практически любой польский товар: пачку кофе, шоколадку, даже рулон туалетной бумаги», - указывает издание.

При этом газета отмечает, что таможенники не дают объяснений, на основании какого распоряжения они действуют. По мнению издания, их действия должны служить «наказанием для поляков за поддержку белорусской оппозиции».

Напомним, протесты в Минске, которые начались после президентских выборов в Белоруссии 9 августа, президент республики Александр Лукашенко назвал подкинутой «заварушкой», а принимающих участие в ней «овцами», которые не понимают, «что делают, и ими начинают уже управлять». По его словам, все эти «звонки» идут из-за границы. Тогда белорусский лидер назвал три страны, которые «выводят людей на улицу» белорусской столицы: Польша, Великобритания и Чехия.