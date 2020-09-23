Захарова: России расширила ответные санкции на въезд представителей ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия расширила ответный санкционный список на въезд представителей стран-членов и институтов Европейского союза. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза», - уточнила дипломат.

Захарова отметила, что в последнее время Брюссель осуществил ряд недружественных шагов в отношении Москвы и российских граждан, действуя в обход существующих международных норм, а также игнорировал предложения вести «предметный, профессиональный диалог на основе фактов, по-прежнему выбирают язык санкций»,

Представитель МИД РФ также отметила, что Россия оставляет за собой право на принятие дальнейших мер, если Евросоюз пойдет по пути наращивания санкционного давления.

Захарова добавила, что представительству Евросоюза в России направлена нота, информирующая о данном шаге.