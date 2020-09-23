Болгария предъявила обвинение в шпионаже двум российским дипломатам Фото: EAST NEWS

Прокуратура Болгарии предъявила обвинение в шпионаже двум российским дипломатам. Как говорится в сообщении ведомства, уголовное дело по фактам сбора информации, россияне собирали в стране информацию, представляющую государственную тайну.

«Для осуществления своих незаконных планов обе стороны контактировали и с болгарскими гражданами, имевшими доступ к информации, связанной с военно-промышленным комплексом страны. В определенных случаях болгарским гражданам были обещаны и предоставлялись финансовые вознаграждения», - говорится в заявлении прокуратуры.

По заявлению следствия, обвиняемые действовали с 2016 года по настоящее время. Одной из сфер их интересов была модернизация республиканской армии, а также работы по поддержанию технической пригодности военной техники.

В сообщении отмечается, что в прокуратуре республики, было установлен дипломатический статус российский граждан, после чего расследование уголовного дела было приостановлено. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев сообщил министру иностранных дел страны о ходе расследования и действиях его ведомства.