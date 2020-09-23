Российский фрегат столкнулся с кораблем датской армии в проливе Эресунд

Фрегат "Казанец". Фото: Mike1979 Russia

В среду, 23 сентября, в южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный фрегат «Казанец» и датское грузовое судно Ice Rose.

Датские военные в Твитере уточнили, что к месту события прибыл патрульный корабль армии Дании, шведский буксир и вертолет со спасателями.

Согласно сайту мониторинга судов, Ice Rose следовал по маршруту Санкт-Петербург - Гетеборг (юго-запад Швеции). Фрегат должен был прибыть в пункт назначения 23 сентября в 22:00, однако в 10:59 избранный курс был изменен. Корабль начал двигаться по кругу, а затем в обратном направлении. В результате прошло столкновение.

Дополнительно в Балтийском флоте уточняют, что происшествие произошло в условиях плохой видимости. Никто из членов российского экипажа не пострадал.