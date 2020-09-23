Пашаев намерен баллотироваться в Государственную думу

Пашаев собирается участвовать в выборах в Госдуму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП, Эльман Пашаев, заявил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

"Само собой, да-да", - ответил он на вопрос, планирует ли готовиться к выборам в ГД, передает канал 360.

Ранее Эльман Пашаев уже говорил, что создал левоцентристскую политическую партию "Союз справедливых сил России". Но оказалась, что партия пока не значится в списке зарегистрированных политических партий Минюста РФ.

Напомним, что адвокатская палата Северной Осетии 18 сентября лишила Эльмана Пашаева статуса адвоката за дисциплинарный проступок. Кроме того этого, Пашаев может быть замешан в мошеннических действиях с недвижимостью. Одна московская семья заявила, что Пашаев обманным путем прописался в их квартире. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил организовать проверку о возможных противоправных действиях Пашаева.

Ранее Пашаев являлся адвокатом актера Михаила Ефремова, который стал главным подозреваемым в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце. В результате происшествия погиб житель Рязани Сергей Захаров. Слушания по делу длились три месяца. Но тактика бывшего адвоката не избавила Ефремова от заключения. Кроме этого Пашаева обвинили в нарушении адвокатской этики и подстрекательстве к лжесвидетельствованию.