США внесли в санкционные списки российских граждан и юрлиц

Министерство финансов Соединённых Штатов внесло в санкционные списки несколько российских физических и юридических лиц.

Согласно заявлению на сайте ведомства, в «черный список» попадают восемь россиян и выходцев из России, а также семь организаций в РФ. Кроме того, в санкционные списки попали один гражданин Финляндии и несколько базирующихся в этой стране компаний.

В ведомстве заявляются, что ограничения против них вводятся за киберпреступления, вмешательство в американские выборы, а также в связи с ситуацией на Украине.