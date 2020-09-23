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Экономика

США внесли в санкционные списки российских граждан и юрлиц

В «черный список» попал один гражданин Финляндии и несколько базирующихся в этой стране компаний
Источник:kp.ru
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Министерство финансов Соединённых Штатов внесло в санкционные списки несколько российских физических и юридических лиц.

Согласно заявлению на сайте ведомства, в «черный список» попадают восемь россиян и выходцев из России, а также семь организаций в РФ. Кроме того, в санкционные списки попали один гражданин Финляндии и несколько базирующихся в этой стране компаний.

В ведомстве заявляются, что ограничения против них вводятся за киберпреступления, вмешательство в американские выборы, а также в связи с ситуацией на Украине.