МИД: доказательств причастности РФ к ситуации с Навальным нет и быть не может

В МИД сказали, что Россия не причастна к ситуации с Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 23 сентября, заявила, что никаких доказательств причастности России к ситуации с Навальным нет.

"Никаких доказательств некого российского участия, как они говорят, российский след, в произошедшем нет и быть не может", - сообщила Захарова.

Также она отметила, что Берлин до сих пор не предоставил данные, подтверждающие наличие "Новичка" в анализах Навального. Также нет ответа на официальный запрос генпрокуратуры России по делу блогера. И это несмотря на то, что запрос был направлен в адрес федерального ведомства юстиции ФРГ.

Захарова подчеркнула и тот факт, что доследственная проверка по факту случившегося с Навальным началась 20 августа и не может быть завершена в связи с отсутствием каких-либо улик и материалов, доказывающих версию ФРГ.

"Очевидно, что Берлин совсем и не торопится делиться всем этим, всей этой информацией, заявляя одновременно о необходимости незамедлительных действий с российской стороны. Москва не имеет ни оснований, ни намерений верить Берлину на слово. Это нужно осознать", - сказала Захарова.

Напомним, что 20 августа Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало резко плохо на борту самолета. Через несколько дней Навального спецбортом перевезли в Германию, где его приняла берлинская клиника Шарите.

2 сентября, Берлин заявил, что Навальный был отравлен ядом серии «Новичок». Глава СВР РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что когда Навальный вылетал из России, то в его крови ядов не было.

23 сентября берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан из стационара.