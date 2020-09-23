Девушки в коронах вышли на акцию в центр Минска

На проспекте Независимости стартовала прогулка девушек в коронах. Фото: Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Белорусские протесты с каждым разом становятся все более нестандартными. Сейчас, например, на проспекте Независимости в Минске началась прогулка девушек в коронах. Так оппозиционерки отреагировали на новость об инаугурации Александра Лукашенко, сообщает белорусский портал tut.by.

Напомним, церемония состоялась утром 23 сентября. Многие уже назвали ее "тайной", так как заранее церемония никак не анонсировалась и даже не транслировалась по местному телевидению.

Несколько дней назад в Минске прошла не менее экстравагантная акция - "блестящий женский марш" Девушки должны были выйти в яркой одежде и блестках - отсюда и название. Однако на деле ярких и "блестящих" оказалось не так много. Колонна протестующих двигалась в центр города по улице Сурганова. Местами девушки напарывались на минчан, а в одном месте даже произошла небольшая стычка. Несколько женщин атаковали девушку-журналистку с оператором.