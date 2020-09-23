Минюст Беларуси: инаугурация Лукашенко проведена в точном соответствии с законом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минюст Белоруссии отверг претензии к инаугурации Александра Лукашенко, и заявил, что церемония прошла в точном соответствии с требованиями закона.

«Инаугурация президента Республики Беларусь была проведена в полном соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством республики», - передает РИА Новости заявление пресс-службы ведомства

Как отметили в министерстве, белорусский закон не требует ни вести прямую телетрансляцию инаугурации, ни приглашать на нее иностранных послов.

Напомним, сегодня, 23 сентября, состоялась инаугурация Лукашенко, которая стала полной неожиданностью для жителей белорусской столицы. Как писал сайт kp.ru, такую церемонию приняли не во всех странах. Пять стран Евросоюза отказались признавать легитимность президента Белоруссии. Законно избранным президентом Лукашенко не признали власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.