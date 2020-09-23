Россия направила ноту постпредству Германии при ОЗХО по Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва направила ноту немецкому постпредству при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с требованием передать российской стороне исчерпывающую информацию по ситуации с Алексеем Навальным, руководствуясь положениями Конвенции о ЗХО. Об этом сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

«Нами направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию ... в соответствии с КЗХО», - передает ТАСС слова российского постпреда, который уточнил, что речь идет о результатах анализов, биоматериалов и пробах блогера, которыми Берлин располагает.

Напомним, что Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске после того, как ему стало резко плохо на борту самолета. Через несколько дней его спецбортом доставили в берлинскую клинику Шарите.

2 сентября, Берлин заявил, что Навальный был отравлен ядом серии «Новичок». Глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что когда блогера вывозили из России, то в его крови ядов обнаружено не было.