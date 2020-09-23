Американские власти ужесточат требования к вакцине от коронавируса

США предъявляет особые требования к вакцине от коронавируса Фото: EAST NEWS

Правительство США намерено ужесточить требования к вакцине от коронавируса. Препарат, который власти выберут для вакцинации должен соответствовать ряду условий, сообщает Washington Post.

Во-первых, наблюдение за участниками последней фазы испытаний должно составлять не менее 2 месяцев после получения второй дозы препарата. Во-вторых, должны быть исследованы, как минимум, 5 тяжелых случаев коронавируса в группе пожилых пациентов, получивших плацебо.

Американские эксперты дополнительно отмечают, что при таких условиях вакцина начнёт применяться в США не раньше декабря 2020 года.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, американская сторона на данный момент не заинтересована в сотрудничестве по вопросу создания вакцины с российскими учеными. США также не планирует применять разработки России для вакцинации населения.