Путин назвал хамством отказ поставок из-за границы деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин возмутился прекращением поставок зарубежными партнерами композитных материалов, необходимых для производства крыла самолета МС-21
«Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое? … Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», - заявил российский лидер в ходе встречи с представителями атомной отрасли.
Путин отметил, что среднемагистральный самолет МС-21 не имеет ничего общего с оборонным комплексом.
По словам президента, зарубежные партнеры прекрасно знают, что Россия все равно сделает необходимые материалы, однако поступают таким образом, чтобы затормозить реализацию проекта.
«Просто чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом, а они уже к этому времени предполагают занять эти ниши», - пояснил глава государства.