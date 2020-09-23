Путин назвал хамством отказ поставок из-за границы деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин возмутился прекращением поставок зарубежными партнерами композитных материалов, необходимых для производства крыла самолета МС-21

«Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое? … Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», - заявил российский лидер в ходе встречи с представителями атомной отрасли.

Путин отметил, что среднемагистральный самолет МС-21 не имеет ничего общего с оборонным комплексом.

По словам президента, зарубежные партнеры прекрасно знают, что Россия все равно сделает необходимые материалы, однако поступают таким образом, чтобы затормозить реализацию проекта.

«Просто чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом, а они уже к этому времени предполагают занять эти ниши», - пояснил глава государства.