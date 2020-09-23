В Тольятти открыли рабочее движение по транспортной развязке на трассе М-5

Фото: предоставлено пресс-службой

23 сентября в Тольятти открыли движение по путепроводу, который разгрузит трассу М-5 «Урал». Эта дорога связывает центральные регионы России с Сибирью и Дальним Востоком, а потому движение по ней – очень интенсивное.

Путепровод, который должен решить проблему постоянных пробок, стоили последние 5 лет на 974 км трассы М-5 в районе плотины Жигулевской ГЭС и тольяттинского микрорайона «Шлюзовой». Проект предполагает увечить пропускную способность дорог в этом месте вдвое: городской транспорт пустят по специально построенным кольцевым развязкам по эстакадам, транзитный – по путепроводу, прилегающие подъездные пути также приведут в порядок.

Сегодня открыли одно из направлений путепровода - который ведет из Москвы в Самару, работы на второй половине надеются завершить к 10 октября.

- Транзитный поток уже пошел по развязке, и это в первую очередь важно для тольяттинцев. Жители жаловались на пробки, которые создавали проблемы для города. Очень важно, чтобы эта развязка полностью открылась в ближайшее время, – отметил губернатор.

Дальнобойщики уже довольны: хотя бы в одном направлении теперь можно ехать без пробок, остается дождаться, когда новая дорожная развязка заработает, как положено, и тогда времени на дорогу будет уходить гораздо меньше.