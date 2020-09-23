Сенаторы США сообщили о сомнительных сделках сына Джо Байдена с россиянкой

Сенаторы США сообщили о сделках сына Джо Байдена с россиянкой Фото: REUTERS

Хантер Байден, сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, совершал сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной. Такие данные в своем докладе приводят сенаторы-республиканцы Рон Джонсон, возглавляющий комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам, а также Чак Грассли, председатель комитета по финансам.

По данным республиканцев, россиянка 14 февраля 2014 года перевела на банковский счет Rosemont Seneca Thornton LKC 3,5 миллиона долларов по «Соглашению о консалтинге DD12.02.2014. Сооснователем инвестиционной компании является Хантер Байден.

Политики заявляют, что Батурина с 6 мая по 8 декабря 2015 года сделала в общем одиннадцать переводов на общую сумму почти 392 тысяч долларов на счет, принадлежащий компании BAK USA LLC. Отмечается, что речь идет о стартапе в американском городе Буффало, который производит планшеты совместно с неназванными китайскими партнерами, и сообщил о банкротстве в мае прошлого года.

«Эти транзакции были выявлены из-за сообщений о возможной преступной деятельности Батуриной», - говорится в докладе республиканцев, где при этом не содержит прямых объяснений, почему эти транзакции считаются подозрительными.