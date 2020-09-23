В Минске силовики применили водометы для разгона протестующих Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером в среду, 23 сентября, в Минске силовики пустили в ход водометы для разгона участвующих в несанкционированных акциях против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В район Дворца спорта, где силовикам удалось заблокировать часть активистов, подтянуты дополнительные спецсредства и спецподразделения. Людей группами оттесняют на другие улицы.

«Сегодня в Минске на акции протеста использовались спецсредства, в частности водометы», - передает ТАСС сообщение пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич, которая также сообщила, что задержаны более десяти человек, но она не может назвать точное число, поскольку задержания продолжаются.

Напомним, протесты в городах Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах. Накануне, 20 сентября в Минске прошел оппозиционный «Марш солидарности», который корреспондент «КП» Алексей Овчинников назвал «самым бестолковым» за все время протестов в Белоруссии.