В Минске задержали более десять протестующих Фото: REUTERS

В ходе несанкционированных акций протеста в Минске задержали более десяти протестующих. Об этом сообщило Главное управление внутренних дел (ГУВД) белорусской столицы.

«В рамках административного процесса были произведены задержания людей за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Количество задержанных уточняется, их более десяти человек», - говорится в сообщении ведомства Минска.

Напомним, протесты в городах Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах. Сегодня, 23 сентября, состоялась инаугурация Лукашенко, которая стала полной неожиданностью для жителей белорусской столицы. Как писал сайт kp.ru, митингующие вышли на несанкционированных акции против вступления главы государства в должность. К вечеру силовики пустили в ход водометы. Людей группами оттесняют на другие улицы.