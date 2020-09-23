Владимир Путин пообщается с победившими на выборах губернаторами

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 24 сентября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщается с губернаторами, победившими на сентябрьских выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, такая встреча планируется», - приводит ТАСС комментарий представителя Кремля.

Напомним, не так давно в разных российских регионах прошел единый день голосование, который в этом году растянулся на три дня из-за эпидемиологической ситуации - начался в пятницу, 11 сентября, и закончился в воскресенье, 13 сентября. Губернаторы, которые переизбирались на пост, до участия в кампании заручились поддержкой главы государства.

В ходе прошедших голосований, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) проходили довыборы депутатов Государственной думы, в одиннадцати регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц.