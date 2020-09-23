Вернувшиеся из-за границы россияне обязаны самоизолироваться в ожидании результатов теста на коронавирус Фото: Иван ВИСЛОВ

Россиян, вернувшихся в страну из-за границы на самолете, до получения результатов ПЦР-теста на коронавирус обязали соблюдать режим самоизоляции на дому. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России, где напоминают, что тест необходимо сделать в течение трех дней с момента прибытия.

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», - говорится в документе, который опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации, и вступает в силу с 24 сентября.

Напомним, сегодня, 23 сентября, Россия возобновила полеты за границу. Однако полеты эти пока будут обслуживать только аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Для въезда иностранцев в Россию нужно иметь отрицательный тест на коронавирусную инфекцию