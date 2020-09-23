С начала года в России было продано 192 тысячи машин под брендом LADA

В Тольятти прошла официальная встреча главы Самарской области с президентом АвтоВАЗА и генеральным директором, председателем правления Renault. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России в связи с эпидемиологической ситуацией люди стали гораздо реже покупать новые машины. Специалисты говорят о спаде продаж примерно на 17%. Тем не менее, с начала года в стране купили более 880 тысяч автомобилей, только что сошедших с конвейера. И 21% из них, или 192 тысячи, – были выпущены под брендом LADA.

23 сентября в Тольятти прошла официальная встреча главы Самарской области Дмитрия Азарова с президентом АвтоВАЗА Ивом Каракатзанисом и генеральным директором, председателем правления Renault Лукой де Мео. На ней обсудили меры поддержки предприятия в период пандемии коронавирусной инфекции.

Глава регионе неоднократно поднимал этот вопрос на федеральном уровне на встречах с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

В результате льготные программы кредитования помогли увеличить интерес к покупке автомобилей среди жителей России. Кроме того, АвтоВАЗ обеспечили коммерческими и корпоративными заказами до конца года. В результате на предприятии были созданы 395 рабочих мест, а с 22 августа до конца сентября там ввели рабочие субботы для того, чтобы успеть выполнить госзаказ на поставку 16 тысяч автомобилей LADA.