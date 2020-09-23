Умер Ваха Агаев, депутат Госдумы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В среду, 23 сентября, в возрасте 67 лет умер депутат Государственной думы России от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщил первый зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин.

«С сожалением и прискорбием - да, сегодня в Москве … Он на лечении был. Мы с Вахой Абуевичем много общались, я с ним и его семьей дружил», - передает ТАСС слова политика.

Ваха Агаев родился в 1953 году. В 1977-м окончил Чечено - Ингушский государственный университет имени Льва Николаевича Толстого, а в 1985 году будущий депутат поступил в Московский кооперативный институт.

Агаев избирался в Государственную думу VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ. Занимал должность зампреда в комитете по финансовому рынку.