Рэпер Эльмин Гулиев признал вину в ДТП с пешеходами в Москве Фото: Instagram.com

Рэпер Эльмин Гулиев, сбивший трех пешеходов в центре Москвы, на суде признал свою вину, но открестился от наркотиков и употребления алкоголя.

«Признаю свою вину в том, что совершил, но я был абсолютно трезвый и ничего не употреблял», - заявил певец.

Напомним, по результатам экспертизы установлено, что в момент аварии в крови певца были наркотики. Дело переквалифицировали на более тяжкий состав. Теперь реперу грозит до семи лет лишения свободы. Учитывая все обстоятельства, прокуратура настаивает именно на заключении Гулиева под стражу.

Как писал сайт kp.ru, вечера 21 сентября певец, за рулем своего «Инфинити» в центре Москвы протаранил «Мерседес» после чего его иномарка вылетела на тротуар. Троих пешеходов впечатало в стену. Две женщины до сих пор находятся в тяжелом состоянии, одной из них ампутировали часть ноги.