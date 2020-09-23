Путин продлил введенные из-за коронавируса меры для иностранцев в России

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин продлил до 15 декабря все меры, которые введены из-за коронавирусной инфекции для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории нашей страны. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ продлевает срок временного пребывания или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в России, а также срок учета по месту пребывания, в случае если он истекает раньше.

Данные меры были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции и действовали в стране до 15 сентября.

Напомним, 23 сентября Россия возобновила полеты за границу. Однако полеты эти пока будут обслуживать только аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Для въезда иностранцев в Россию нужно иметь отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Россияне должны будут сделать ПЦР-теста на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия.